United Utilities Aktie
WKN DE: A0Q4EC / ISIN: GB00B39J2M42
|United Utilities-Investment
|
24.11.2026 10:03:35
FTSE 100-Titel United Utilities-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Utilities-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurden United Utilities-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 11,09 GBP wert. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die United Utilities-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 90,212 United Utilities-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 15,28 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 1 378,44 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 37,84 Prozent.
Der United Utilities-Wert an der Börse wurde auf 11,31 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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