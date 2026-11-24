Vor Jahren in United Utilities-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurden United Utilities-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 11,09 GBP wert. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die United Utilities-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 90,212 United Utilities-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 15,28 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 1 378,44 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 37,84 Prozent.

Der United Utilities-Wert an der Börse wurde auf 11,31 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at