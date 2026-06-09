United Utilities Aktie
WKN DE: A0Q4EC / ISIN: GB00B39J2M42
|Langfristige Investition
|
09.06.2026 10:04:08
FTSE 100-Titel United Utilities-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Utilities von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurde das United Utilities-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das United Utilities-Papier bei 10,56 GBP. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 GBP in die United Utilities-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 94,742 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 239,22 GBP, da sich der Wert einer United Utilities-Aktie am 08.06.2026 auf 13,08 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 23,92 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von United Utilities bezifferte sich zuletzt auf 9,83 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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