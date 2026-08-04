United Utilities Aktie

United Utilities für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q4EC / ISIN: GB00B39J2M42

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United Utilities-Performance 04.08.2026 10:03:42

FTSE 100-Titel United Utilities-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Utilities von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in United Utilities eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 04.08.2023 wurde das United Utilities-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das United Utilities-Papier bei 9,76 GBP. Bei einem United Utilities-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,250 United Utilities-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 143,19 GBP, da sich der Wert eines United Utilities-Anteils am 03.08.2026 auf 13,97 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 43,19 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für United Utilities eine Börsenbewertung in Höhe von 10,27 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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