FTSE 100-Titel United Utilities-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Utilities von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren United Utilities-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 30.06.2025 wurden United Utilities-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das United Utilities-Papier bei 11,42 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 87,604 United Utilities-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 152,87 GBP, da sich der Wert einer United Utilities-Aktie am 29.06.2026 auf 13,16 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 15,29 Prozent erhöht.

United Utilities erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,77 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at