Vodafone Group Aktie

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WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39

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Vodafone Group-Investment im Blick 25.09.2026 10:03:40

FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vodafone Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Vodafone Group-Investment gewesen.

Am 25.09.2025 wurde das Vodafone Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Vodafone Group-Aktie bei 0,85 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 100 GBP in die Vodafone Group-Aktie investierten, hätten nun 117,786 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 147,59 GBP, da sich der Wert eines Vodafone Group-Anteils am 24.09.2026 auf 1,25 GBP belief. Mit einer Performance von +47,59 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Vodafone Group belief sich zuletzt auf 28,76 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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04.09.26 Vodafone Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.08.26 Vodafone Group Halten DZ BANK
28.07.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
28.07.26 Vodafone Group Sell UBS AG
27.07.26 Vodafone Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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