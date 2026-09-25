Vodafone Group Aktie
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
|Vodafone Group-Investment im Blick
|
25.09.2026 10:03:40
FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vodafone Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 25.09.2025 wurde das Vodafone Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Vodafone Group-Aktie bei 0,85 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 100 GBP in die Vodafone Group-Aktie investierten, hätten nun 117,786 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 147,59 GBP, da sich der Wert eines Vodafone Group-Anteils am 24.09.2026 auf 1,25 GBP belief. Mit einer Performance von +47,59 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Vodafone Group belief sich zuletzt auf 28,76 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Vodafone Group PLC
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10:03
|FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vodafone Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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23.09.26
|Börse London: FTSE 100 zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
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18.09.26
|Schwacher Handel in London: So bewegt sich der FTSE 100 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
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18.09.26
|Handel in London: FTSE 100 notiert mittags im Minus (finanzen.at)
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18.09.26
|FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vodafone Group-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
18.09.26
|Freitagshandel in London: FTSE 100 zum Start schwächer (finanzen.at)
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17.09.26
|LSE-Handel: FTSE 100 klettert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
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16.09.26
|Vodafone takes up to €1.1bn hit from Drahi’s German broadband deal (Financial Times)
Analysen zu Vodafone Group PLC
|04.09.26
|Vodafone Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|28.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|27.07.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|Vodafone Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|28.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|27.07.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|Vodafone Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|27.07.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|13.05.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|12.05.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|11.06.26
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|27.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel
|Vodafone Group PLC
|1,45
|0,35%
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