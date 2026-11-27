Vodafone Group Aktie
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
|Lukratives Vodafone Group-Investment?
|
27.11.2026 10:03:44
FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vodafone Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Vodafone Group-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 0,71 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 140,766 Vodafone Group-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 26.11.2026 145,06 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 1,03 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 45,06 Prozent.
Der Börsenwert von Vodafone Group belief sich zuletzt auf 23,59 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vodafone Group PLC
|
10:03
|FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vodafone Group von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
26.11.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Vodafone auf 92 Pence - 'Underweight' (dpa-AFX)
|
23.11.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
23.11.26
|LSE-Handel: FTSE 100 am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
23.11.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
23.11.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
20.11.26
|FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vodafone Group von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
19.11.26
|Handel in London: FTSE 100 gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
Analysen zu Vodafone Group PLC
|08:48
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|17.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|08:48
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|17.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|08:48
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|11.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|10.11.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|17.11.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|17.08.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|11.06.26
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|27.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Vodafone Group PLC
|1,25
|0,97%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen freundlich -- ATX und DAX verabschieden sich stärker ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Aufschlägen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.