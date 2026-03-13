Vodafone Group Aktie
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
|Langfristige Investition
|
13.03.2026 10:03:45
FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vodafone Group von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit dem Vodafone Group-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 0,73 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Vodafone Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13 646,288 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 12.03.2026 auf 1,08 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 710,70 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 47,11 Prozent erhöht.
Vodafone Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 24,92 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
