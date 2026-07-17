FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel hätte ein Vodafone Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Vodafone Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Vodafone Group-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 1,16 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Vodafone Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8 604,371 Anteilen. Die gehaltenen Vodafone Group-Papiere wären am 16.07.2026 10 002,58 GBP wert, da der Schlussstand 1,16 GBP betrug. Die Steigerung von 10 000 GBP zu 10 002,58 GBP entspricht einer Performance von +0,03 Prozent.

Alle Vodafone Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 25,86 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at