Vodafone Group Aktie
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
|Langfristige Anlage
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17.07.2026 10:03:58
FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel hätte ein Vodafone Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Vodafone Group-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 1,16 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Vodafone Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8 604,371 Anteilen. Die gehaltenen Vodafone Group-Papiere wären am 16.07.2026 10 002,58 GBP wert, da der Schlussstand 1,16 GBP betrug. Die Steigerung von 10 000 GBP zu 10 002,58 GBP entspricht einer Performance von +0,03 Prozent.
Alle Vodafone Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 25,86 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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