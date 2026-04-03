Vodafone Group Aktie

Vodafone Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39

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Vodafone Group-Investment 03.04.2026 10:03:38

FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vodafone Group von vor 10 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Vodafone Group-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 10 Jahren wurde die Vodafone Group-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Vodafone Group-Anteile bei 2,20 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 4 541,326 Vodafone Group-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 1,15 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 5 224,80 GBP wert. Das entspricht einer Abnahme von 47,75 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Vodafone Group belief sich zuletzt auf 26,55 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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