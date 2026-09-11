Vodafone Group Aktie

Vodafone Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39

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Vodafone Group-Investment 11.09.2026 10:03:35

FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vodafone Group von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Vodafone Group-Aktie Anlegern gebracht.

Am 11.09.2021 wurde das Vodafone Group-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Vodafone Group-Aktie bei 1,16 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Vodafone Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 858,811 Vodafone Group-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 10.09.2026 auf 1,29 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 104,86 GBP wert. Mit einer Performance von +10,49 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Vodafone Group zuletzt 29,36 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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17.08.26 Vodafone Group Halten DZ BANK
28.07.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
28.07.26 Vodafone Group Sell UBS AG
27.07.26 Vodafone Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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