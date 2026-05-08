FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vodafone Group von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Vodafone Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Vodafone Group-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Vodafone Group-Aktie an diesem Tag 0,70 GBP wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 1 422,475 Vodafone Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 650,07 GBP, da sich der Wert eines Vodafone Group-Anteils am 07.05.2026 auf 1,16 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 65,01 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Vodafone Group bezifferte sich zuletzt auf 27,25 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at