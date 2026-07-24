Vodafone Group Aktie
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
|Frühe Investition
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24.07.2026 10:03:37
FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vodafone Group-Investment von vor 10 Jahren verloren
Die Vodafone Group-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 2,36 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 42,454 Vodafone Group-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 23.07.2026 auf 1,16 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 49,31 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 50,69 Prozent abgenommen.
Vodafone Group war somit zuletzt am Markt 26,87 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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