Vodafone Group Aktie
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
|Langfristige Performance
|
18.09.2026 10:04:01
FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vodafone Group-Investment von vor 10 Jahren verloren
Vodafone Group-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,19 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Vodafone Group-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4 575,612 Vodafone Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 028,37 GBP, da sich der Wert eines Vodafone Group-Papiers am 17.09.2026 auf 1,32 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 39,72 Prozent eingebüßt.
Vodafone Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 30,43 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Vodafone Group PLC
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15:58
|Schwacher Handel in London: So bewegt sich der FTSE 100 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
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12:26
|Handel in London: FTSE 100 notiert mittags im Minus (finanzen.at)
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10:04
|FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vodafone Group-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
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09:28
|Freitagshandel in London: FTSE 100 zum Start schwächer (finanzen.at)
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17.09.26
|LSE-Handel: FTSE 100 klettert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
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16.09.26
|Vodafone takes up to €1.1bn hit from Drahi’s German broadband deal (Financial Times)
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11.09.26
|FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vodafone Group von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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10.09.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
Analysen zu Vodafone Group PLC
|04.09.26
|Vodafone Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|28.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|27.07.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|Vodafone Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|28.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|27.07.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|Vodafone Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|27.07.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|13.05.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|12.05.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|11.06.26
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|27.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel
|Vodafone Group PLC
|1,48
|-3,15%