Vodafone Group Aktie

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WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39

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Langfristige Performance 18.09.2026 10:04:01

FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vodafone Group-Investment von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Vodafone Group-Einstiegs gewesen.

Vodafone Group-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,19 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Vodafone Group-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4 575,612 Vodafone Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 028,37 GBP, da sich der Wert eines Vodafone Group-Papiers am 17.09.2026 auf 1,32 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 39,72 Prozent eingebüßt.

Vodafone Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 30,43 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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04.09.26 Vodafone Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.08.26 Vodafone Group Halten DZ BANK
28.07.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
28.07.26 Vodafone Group Sell UBS AG
27.07.26 Vodafone Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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