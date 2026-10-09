Vodafone Group Aktie
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
|Rentabler Vodafone Group-Einstieg?
|
09.10.2026 10:04:05
FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vodafone Group von vor 5 Jahren verdient
Das Vodafone Group-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Vodafone Group-Anteile bei 1,12 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Vodafone Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8 912,418 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Vodafone Group-Papiers auf 1,24 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 087,05 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +10,87 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Vodafone Group bezifferte sich zuletzt auf 29,59 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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