FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vodafone Group von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Vodafone Group-Aktien gewesen.

Das Vodafone Group-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Vodafone Group-Anteile bei 1,12 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Vodafone Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8 912,418 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Vodafone Group-Papiers auf 1,24 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 087,05 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +10,87 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Vodafone Group bezifferte sich zuletzt auf 29,59 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at