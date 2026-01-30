Vodafone Group Aktie
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
|Vodafone Group-Investmentbeispiel
|
30.01.2026 10:03:53
FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vodafone Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Vodafone Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 1,26 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7 949,442 Vodafone Group-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.01.2026 gerechnet (1,06 GBP), wäre das Investment nun 8 458,21 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 15,42 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Vodafone Group belief sich zuletzt auf 24,89 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
