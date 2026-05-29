Vodafone Group Aktie

Vodafone Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39

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Vodafone Group-Performance 29.05.2026 10:03:53

FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Vodafone Group von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Vodafone Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Vodafone Group-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Vodafone Group-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 2,33 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 429,923 Vodafone Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.05.2026 gerechnet (1,11 GBP), wäre das Investment nun 478,93 GBP wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 52,11 Prozent.

Vodafone Group wurde am Markt mit 25,59 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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