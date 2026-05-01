FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Vodafone Group von vor 10 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Vodafone Group-Aktie Anlegern gebracht.

Am 01.05.2016 wurden Vodafone Group-Anteile an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Vodafone Group-Aktie bei 2,19 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 45,620 Vodafone Group-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Vodafone Group-Aktie auf 1,17 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 53,49 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 46,51 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte Vodafone Group einen Börsenwert von 26,41 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at