Weir Group Aktie
WKN: 857968 / ISIN: GB0009465807
|Langfristige Performance
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14.07.2026 10:03:55
FTSE 100-Titel Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Weir Group von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Weir Group-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 15,36 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in Weir Group-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,510 Weir Group-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 13.07.2026 auf 23,76 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 154,69 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 54,69 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Weir Group eine Börsenbewertung in Höhe von 6,18 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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