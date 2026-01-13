Weir Group Aktie

Weir Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 857968 / ISIN: GB0009465807

Frühes Investment 13.01.2026 10:03:41

FTSE 100-Titel Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Weir Group von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Weir Group-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Weir Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Weir Group-Aktie an diesem Tag 18,00 GBP wert. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Weir Group-Aktie investiert, befänden sich nun 55,571 Weir Group-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Weir Group-Papiers auf 30,30 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 683,80 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 68,38 Prozent.

Insgesamt war Weir Group zuletzt 7,72 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

