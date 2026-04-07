FTSE 100-Titel Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Weir Group von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Weir Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Weir Group-Aktie an der Börse LSE feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Weir Group-Aktie 17,93 GBP wert. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 55,788 Weir Group-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 02.04.2026 1 610,04 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 28,86 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 61,00 Prozent erhöht.

Weir Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,44 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at