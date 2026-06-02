Weir Group Aktie

Weir Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 857968 / ISIN: GB0009465807

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Langfristige Investition 02.06.2026 10:04:20

FTSE 100-Titel Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Weir Group von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Weir Group-Aktien gewesen.

Am 02.06.2023 wurde die Weir Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Weir Group-Aktie bei 17,83 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,610 Weir Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 23,88 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 133,97 GBP wert. Damit wäre die Investition um 33,97 Prozent gestiegen.

Weir Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,30 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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