Weir Group Aktie

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WKN: 857968 / ISIN: GB0009465807

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Rentable Weir Group-Investition? 25.08.2026 10:03:37

FTSE 100-Titel Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Weir Group von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Weir Group-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Weir Group-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 17,67 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,661 Weir Group-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 28,78 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 162,92 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +62,92 Prozent.

Der Börsenwert von Weir Group belief sich jüngst auf 7,26 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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