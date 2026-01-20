FTSE 100-Titel Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Weir Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Weir Group-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Weir Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 19,66 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in das Weir Group-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 508,656 Weir Group-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 19.01.2026 auf 30,80 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 666,61 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 56,67 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Weir Group eine Börsenbewertung in Höhe von 7,96 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at