FTSE 100-Titel Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Weir Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Weir Group-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Weir Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 19,15 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Weir Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 52,233 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 394,62 GBP, da sich der Wert einer Weir Group-Aktie am 21.09.2026 auf 26,70 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 39,46 Prozent gleich.

Der Weir Group-Wert an der Börse wurde auf 6,76 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at