FTSE 100-Titel Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Weir Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren Weir Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Weir Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Weir Group-Papier bei 17,99 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 55,578 Weir Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 572,86 GBP, da sich der Wert einer Weir Group-Aktie am 16.03.2026 auf 28,30 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 57,29 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Weir Group belief sich jüngst auf 7,29 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at