Weir Group Aktie

Weir Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 857968 / ISIN: GB0009465807

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Frühes Investment 04.08.2026 10:03:42

FTSE 100-Titel Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Weir Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Weir Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 04.08.2021 wurde die Weir Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 17,07 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 5,859 Weir Group-Aktien. Die gehaltenen Weir Group-Anteile wären am 03.08.2026 154,56 GBP wert, da der Schlussstand 26,38 GBP betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 54,56 Prozent zugenommen.

Weir Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,80 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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