Weir Group Aktie
WKN: 857968 / ISIN: GB0009465807
|Investmentbeispiel
|
03.03.2026 10:04:01
FTSE 100-Titel Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Weir Group von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Weir Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Weir Group-Papier an diesem Tag bei 24,64 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 405,844 Weir Group-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.03.2026 14 237,01 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 35,08 GBP belief. Die Steigerung von 10 000 GBP zu 14 237,01 GBP entspricht einer Performance von +42,37 Prozent.
Der Börsenwert von Weir Group belief sich jüngst auf 9,04 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Weir Group PLC
|
10:04
|FTSE 100-Titel Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Weir Group von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
24.02.26
|FTSE 100-Papier Weir Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Weir Group-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
17.02.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
17.02.26
|Zuversicht in London: Anleger lassen FTSE 100 nachmittags steigen (finanzen.at)
|
17.02.26
|Gewinne in London: FTSE 100-Börsianer greifen am Dienstagmittag zu (finanzen.at)
|
10.02.26
|FTSE 100-Wert Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Weir Group von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
03.02.26
|FTSE 100-Titel Weir Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Weir Group-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
29.01.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 am Nachmittag freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Weir Group PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Weir Group PLC
|38,90
|-4,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX rauscht ab -- DAX fällt deutlich unter 24.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt notiert am Dienstag kräftig im Minus. Auch der DAX zeigt sich deutlich schwächer. Die Märkte in Fernost notierten am Dienstag mit Abschlägen.