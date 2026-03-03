FTSE 100-Titel Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Weir Group von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Weir Group-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Weir Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Weir Group-Papier an diesem Tag bei 24,64 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 405,844 Weir Group-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.03.2026 14 237,01 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 35,08 GBP belief. Die Steigerung von 10 000 GBP zu 14 237,01 GBP entspricht einer Performance von +42,37 Prozent.

Der Börsenwert von Weir Group belief sich jüngst auf 9,04 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at