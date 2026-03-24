Weir Group Aktie
WKN: 857968 / ISIN: GB0009465807
|Frühe Anlage
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24.03.2026 10:03:41
FTSE 100-Titel Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Weir Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Weir Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Weir Group-Aktie an diesem Tag bei 10,90 GBP. Bei einem Weir Group-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 917,431 Weir Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Weir Group-Aktie auf 27,58 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25 302,75 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 153,03 Prozent gesteigert.
Am Markt war Weir Group jüngst 7,11 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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