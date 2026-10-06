Weir Group Aktie
WKN: 857968 / ISIN: GB0009465807
|Weir Group-Anlage im Blick
|
06.10.2026 10:03:24
FTSE 100-Titel Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Weir Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Weir Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Weir Group-Anteile bei 17,49 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 5,718 Weir Group-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.10.2026 147,63 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 25,82 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 47,63 Prozent gesteigert.
Der Weir Group-Wert an der Börse wurde auf 6,66 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Weir Group PLC
|
17:58
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 beendet den Dienstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15:58
|Gewinne in London: FTSE 100 freundlich (finanzen.at)
|
12:26
|Börse London: FTSE 100 mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
10:03
|FTSE 100-Titel Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Weir Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
01.10.26
|Verluste in London: FTSE 100 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
01.10.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
01.10.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 gibt zum Handelsstart nach (finanzen.at)
|
29.09.26
|Börse London: FTSE 100 gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)