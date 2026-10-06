Weir Group Aktie

Weir Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 857968 / ISIN: GB0009465807

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Weir Group-Anlage im Blick 06.10.2026 10:03:24

FTSE 100-Titel Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Weir Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Weir Group-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Weir Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Weir Group-Anteile bei 17,49 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 5,718 Weir Group-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.10.2026 147,63 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 25,82 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 47,63 Prozent gesteigert.

Der Weir Group-Wert an der Börse wurde auf 6,66 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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