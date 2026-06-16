Weir Group Aktie
WKN: 857968 / ISIN: GB0009465807
|Performance im Blick
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16.06.2026 10:03:56
FTSE 100-Titel Weir Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Weir Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden Weir Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Weir Group-Papier an diesem Tag 12,30 GBP wert. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 813,008 Weir Group-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 15.06.2026 19 869,92 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 24,44 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 98,70 Prozent erhöht.
Der Weir Group-Wert an der Börse wurde auf 5,99 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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