Weir Group Aktie
WKN: 857968 / ISIN: GB0009465807
|Weir Group-Anlage im Blick
|
03.02.2026 10:04:03
FTSE 100-Titel Weir Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Weir Group-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Weir Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 23,54 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 42,481 Weir Group-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.02.2026 gerechnet (32,46 GBP), wäre die Investition nun 1 378,93 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 37,89 Prozent gesteigert.
Alle Weir Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,32 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
