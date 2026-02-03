FTSE 100-Titel Weir Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Weir Group-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Weir Group-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Weir Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 23,54 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 42,481 Weir Group-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.02.2026 gerechnet (32,46 GBP), wäre die Investition nun 1 378,93 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 37,89 Prozent gesteigert.

Alle Weir Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,32 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at