Weir Group Aktie
WKN: 857968 / ISIN: GB0009465807
|Dividendenzahlung
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01.05.2026 14:03:38
FTSE 100-Titel Weir Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Weir Group-Anleger freuen
Im Rahmen der Hauptversammlung von FTSE 100-Papier Weir Group am 30.04.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0,42 GBP je Aktie beschlossen. Damit wurde die Weir Group-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 5,00 Prozent aufgestockt. Die Gesamtausschüttung von Weir Group beziffert sich auf 107,60 Mio. GBP. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vorjahresvergleich um 7,82 Prozent an.
Weir Group-Dividenden-Rendite
Schlussendlich notierte das Weir Group-Papier am Tag der Hauptversammlung via London bei 26,54 GBP. Das Weir Group-Wertpapier wird am heutigen Freitag mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann optisch negative Auswirkungen auf den Aktienkurs haben. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anteilseigner ausgezahlt. Die Weir Group-Dividendenrendite für 2025 beträgt 1,47 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verschlechtert, damals betrug sie noch 1,83 Prozent.
Weir Group-Aktienkurs im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite
Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Weir Group-Aktienkurs via London 41,36 Prozent verteuert. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit 87,75 Prozent mehr zugelegt als der Aktienkurs.
Dividendenprognose von Dividenden-Titel Weir Group
Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 0,45 GBP. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Erhöhung auf 1,69 Prozent bedeuten.
Basisinformationen zu Dividenden-Titel Weir Group
Die Marktkapitalisierung des FTSE 100-Unternehmens Weir Group beläuft sich aktuell auf 7,125 Mrd. GBP. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Weir Group beträgt aktuell 29,74. Der Umsatz von Weir Group belief sich in 2025 auf 2,565 Mrd. GBP. Das EPS summierte sich derweil auf 0,96 GBP.
Redaktion finanzen.at
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