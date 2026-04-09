FTSE 100-Titel Whitbread-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Whitbread von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Whitbread-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurde die Whitbread-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Whitbread-Anteile betrug an diesem Tag 23,88 GBP. Wer vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Whitbread-Aktie investiert hat, hat nun 418,760 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 385,26 GBP, da sich der Wert eines Whitbread-Papiers am 08.04.2026 auf 24,80 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3,85 Prozent vermehrt.

Whitbread wurde am Markt mit 4,00 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at