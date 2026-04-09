Whitbread Aktie
WKN DE: A0LGB1 / ISIN: GB00B1KJJ408
|Whitbread-Investmentbeispiel
|
09.04.2026 10:03:27
FTSE 100-Titel Whitbread-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Whitbread von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde die Whitbread-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Whitbread-Anteile betrug an diesem Tag 23,88 GBP. Wer vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Whitbread-Aktie investiert hat, hat nun 418,760 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 385,26 GBP, da sich der Wert eines Whitbread-Papiers am 08.04.2026 auf 24,80 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3,85 Prozent vermehrt.
Whitbread wurde am Markt mit 4,00 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Whitbread PLC
Analysen zu Whitbread PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Whitbread PLC
|28,24
|-1,19%