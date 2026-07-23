Whitbread Aktie

Whitbread für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LGB1 / ISIN: GB00B1KJJ408

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Langfristige Anlage 23.07.2026 10:03:24

FTSE 100-Titel Whitbread-Aktie: So viel hätte eine Investition in Whitbread von vor 10 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Whitbread-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Die Whitbread-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 32,07 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Whitbread-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 311,808 Whitbread-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 22.07.2026 auf 24,56 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 658,00 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 23,42 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete Whitbread eine Marktkapitalisierung von 4,02 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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