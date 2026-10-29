Whitbread Aktie
WKN DE: A0LGB1 / ISIN: GB00B1KJJ408
|Profitables Whitbread-Investment?
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29.10.2026 10:03:33
FTSE 100-Titel Whitbread-Aktie: So viel hätte eine Investition in Whitbread von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurde die Whitbread-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 32,88 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Whitbread-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 30,414 Whitbread-Aktien. Die gehaltenen Whitbread-Papiere wären am 28.10.2026 832,42 GBP wert, da der Schlussstand 27,37 GBP betrug. Damit hätte sich die Investition um 16,76 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Whitbread belief sich zuletzt auf 4,59 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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