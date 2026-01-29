Whitbread Aktie
WKN DE: A0LGB1 / ISIN: GB00B1KJJ408
|Rentables Whitbread-Investment?
|
29.01.2026 10:03:56
FTSE 100-Titel Whitbread-Aktie: So viel hätte eine Investition in Whitbread von vor 5 Jahren gekostet
Vor 5 Jahren wurde das Whitbread-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Whitbread-Papiers betrug an diesem Tag 28,15 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Whitbread-Aktie investierten, hätten nun 35,526 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 976,60 GBP, da sich der Wert einer Whitbread-Aktie am 28.01.2026 auf 27,49 GBP belief. Damit wäre die Investition um 2,34 Prozent gesunken.
Whitbread markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,68 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Whitbread PLC
|
29.01.26
|FTSE 100-Titel Whitbread-Aktie: So viel hätte eine Investition in Whitbread von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
22.01.26
|FTSE 100-Papier Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte eine Whitbread-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
15.01.26
|FTSE 100-Papier Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Whitbread von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
13.01.26
|Börse London: FTSE 100 notiert letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
13.01.26
|Verluste in London: FTSE 100 verbucht Verluste (finanzen.at)
|
13.01.26
|Optimismus in London: FTSE 100 klettert am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
13.01.26
|Gewinne in London: FTSE 100 zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
08.01.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)