Whitbread Aktie

Whitbread für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LGB1 / ISIN: GB00B1KJJ408

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentables Whitbread-Investment? 29.01.2026 10:03:56

FTSE 100-Titel Whitbread-Aktie: So viel hätte eine Investition in Whitbread von vor 5 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Whitbread-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Whitbread-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Whitbread-Papiers betrug an diesem Tag 28,15 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Whitbread-Aktie investierten, hätten nun 35,526 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 976,60 GBP, da sich der Wert einer Whitbread-Aktie am 28.01.2026 auf 27,49 GBP belief. Damit wäre die Investition um 2,34 Prozent gesunken.

Whitbread markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,68 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Whitbread PLC

mehr Nachrichten