FTSE 100-Titel Whitbread-Aktie: So viel hätte eine Investition in Whitbread von vor 5 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Whitbread-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Whitbread-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Whitbread-Papiers betrug an diesem Tag 28,15 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Whitbread-Aktie investierten, hätten nun 35,526 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 976,60 GBP, da sich der Wert einer Whitbread-Aktie am 28.01.2026 auf 27,49 GBP belief. Damit wäre die Investition um 2,34 Prozent gesunken.

Whitbread markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,68 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at