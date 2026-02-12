FTSE 100-Titel Whitbread-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Whitbread-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren Whitbread-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Whitbread-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Whitbread-Anteile bei 27,44 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,644 Whitbread-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 98,43 GBP, da sich der Wert eines Whitbread-Anteils am 11.02.2026 auf 27,01 GBP belief. Damit wäre die Investition um 1,57 Prozent gesunken.

Whitbread wurde am Markt mit 4,58 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at