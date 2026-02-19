FTSE 100-Titel Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Whitbread von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Whitbread eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 3 Jahren wurde die Whitbread-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 31,10 GBP. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Whitbread-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 32,154 Anteilen. Die gehaltenen Whitbread-Papiere wären am 18.02.2026 886,50 GBP wert, da der Schlussstand 27,57 GBP betrug. Das entspricht einer Abnahme von 11,35 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Whitbread bezifferte sich zuletzt auf 4,60 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at