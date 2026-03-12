Whitbread Aktie

WKN DE: A0LGB1 / ISIN: GB00B1KJJ408

Whitbread-Anlage unter der Lupe 12.03.2026 10:03:19

FTSE 100-Titel Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Whitbread von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Whitbread-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit der Whitbread-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 25,36 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 39,432 Whitbread-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.03.2026 gerechnet (24,35 GBP), wäre die Investition nun 960,17 GBP wert. Das entspricht einer Einbuße um 3,98 Prozent.

Whitbread wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,07 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Whitbread PLC 27,63 -1,92% Whitbread PLC

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

