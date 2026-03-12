Whitbread Aktie
WKN DE: A0LGB1 / ISIN: GB00B1KJJ408
|Whitbread-Anlage unter der Lupe
|
12.03.2026 10:03:19
FTSE 100-Titel Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Whitbread von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit der Whitbread-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 25,36 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 39,432 Whitbread-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.03.2026 gerechnet (24,35 GBP), wäre die Investition nun 960,17 GBP wert. Das entspricht einer Einbuße um 3,98 Prozent.
Whitbread wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,07 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Whitbread PLC
|
12.03.26
|FTSE 100-Titel Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Whitbread von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
05.03.26
|FTSE 100-Wert Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte ein Whitbread-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
26.02.26
|FTSE 100-Wert Whitbread-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Whitbread-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
23.02.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
23.02.26
|LSE-Handel: FTSE 100-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
23.02.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 am Montagmittag in Grün (finanzen.at)
|
23.02.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
19.02.26
|FTSE 100-Titel Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Whitbread von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
Analysen zu Whitbread PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Whitbread PLC
|27,63
|-1,92%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.