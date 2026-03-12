FTSE 100-Titel Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Whitbread von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit der Whitbread-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 25,36 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 39,432 Whitbread-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.03.2026 gerechnet (24,35 GBP), wäre die Investition nun 960,17 GBP wert. Das entspricht einer Einbuße um 3,98 Prozent.

Whitbread wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,07 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at