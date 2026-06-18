Whitbread Aktie

Whitbread für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LGB1 / ISIN: GB00B1KJJ408

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Profitabler Whitbread-Einstieg? 18.06.2026 10:04:37

FTSE 100-Titel Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte ein Whitbread-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Whitbread-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 18.06.2021 wurden Whitbread-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Whitbread-Aktie bei 33,33 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Whitbread-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,000 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 17.06.2026 71,88 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 23,96 GBP belief. Die Abnahme von 100 GBP zu 71,88 GBP entspricht einer negativen Performance von 28,12 Prozent.

Whitbread war somit zuletzt am Markt 4,03 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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