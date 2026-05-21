Whitbread Aktie
WKN DE: A0LGB1 / ISIN: GB00B1KJJ408
|Performance im Blick
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21.05.2026 10:03:40
FTSE 100-Titel Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte ein Whitbread-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde das Whitbread-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Whitbread-Aktie an diesem Tag bei 30,91 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 323,488 Whitbread-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 20.05.2026 auf 24,26 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 847,81 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 21,52 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von Whitbread belief sich zuletzt auf 3,94 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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