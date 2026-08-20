Whitbread Aktie
WKN DE: A0LGB1 / ISIN: GB00B1KJJ408
|Whitbread-Performance
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20.08.2026 10:03:27
FTSE 100-Titel Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Whitbread von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Whitbread-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Whitbread-Aktie 35,02 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,856 Whitbread-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Whitbread-Papiers auf 24,58 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 70,19 GBP wert. Aus 100 GBP wurden somit 70,19 GBP, was einer negativen Performance von 29,81 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Whitbread belief sich zuletzt auf 4,12 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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