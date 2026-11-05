Whitbread Aktie
WKN DE: A0LGB1 / ISIN: GB00B1KJJ408
|Whitbread-Investition im Blick
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05.11.2026 10:03:20
FTSE 100-Titel Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Whitbread von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurde die Whitbread-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 34,05 GBP. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 GBP in die Whitbread-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 293,653 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Whitbread-Aktie auf 28,17 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 272,19 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 17,28 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Whitbread belief sich zuletzt auf 4,66 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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