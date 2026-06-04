Whitbread Aktie
WKN DE: A0LGB1 / ISIN: GB00B1KJJ408
|Whitbread-Anlage unter der Lupe
|
04.06.2026 10:04:00
FTSE 100-Titel Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Whitbread von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Whitbread-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Whitbread-Papier an diesem Tag bei 28,89 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 34,614 Whitbread-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 23,47 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 812,39 GBP wert. Aus 1 000 GBP wurden somit 812,39 GBP, was einer negativen Performance von 18,76 Prozent entspricht.
Whitbread erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,83 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Whitbread PLC
|
10:04
|FTSE 100-Titel Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Whitbread von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
03.06.26
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
03.06.26
|Mittwochshandel in London: FTSE 100 liegt zum Start des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
28.05.26
|FTSE 100-Wert Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte ein Whitbread-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
22.05.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
21.05.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
21.05.26
|FTSE 100-Titel Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte ein Whitbread-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
21.05.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 schwächelt zum Start (finanzen.at)
Analysen zu Whitbread PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Whitbread PLC
|27,52
|1,18%