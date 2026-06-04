FTSE 100-Titel Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Whitbread von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in Whitbread-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Whitbread-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Whitbread-Papier an diesem Tag bei 28,89 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 34,614 Whitbread-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 23,47 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 812,39 GBP wert. Aus 1 000 GBP wurden somit 812,39 GBP, was einer negativen Performance von 18,76 Prozent entspricht.

Whitbread erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,83 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at