Whitbread Aktie
WKN DE: A0LGB1 / ISIN: GB00B1KJJ408
|Lukrative Whitbread-Anlage?
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10.09.2026 10:03:55
FTSE 100-Titel Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte eine Whitbread-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das Whitbread-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Whitbread-Anteile bei 32,59 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 3,069 Whitbread-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 09.09.2026 auf 23,20 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 71,20 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 28,80 Prozent abgenommen.
Whitbread war somit zuletzt am Markt 3,87 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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