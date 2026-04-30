Whitbread Aktie

Whitbread für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LGB1 / ISIN: GB00B1KJJ408

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Frühe Anlage 30.04.2026 10:03:37

FTSE 100-Titel Whitbread-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Whitbread von vor 10 Jahren angefallen

Bei einem frühen Whitbread-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Whitbread-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Whitbread-Aktie letztlich bei 33,27 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 300,614 Whitbread-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.04.2026 7 169,65 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 23,85 GBP belief. Das entspricht einer Einbuße um 28,30 Prozent.

Whitbread war somit zuletzt am Markt 4,03 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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