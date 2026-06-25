FTSE 100-Titel Whitbread-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Whitbread von vor 10 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Whitbread-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Whitbread-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Whitbread-Aktie bei 32,90 GBP. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 GBP in die Whitbread-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 30,391 Anteilen. Die gehaltenen Whitbread-Anteile wären am 24.06.2026 774,97 GBP wert, da der Schlussstand 25,50 GBP betrug. Das kommt einer Abnahme um 22,50 Prozent gleich.

Insgesamt war Whitbread zuletzt 4,11 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at