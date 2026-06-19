FTSE 100-Titel Whitbread-Wert: Diese Dividendenperformance können Anleger von Whitbread erwarten

Im Rahmen der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel Whitbread am 18.06.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2026 in Höhe von 0,97 GBP je Aktie vereinbart. Wie die Dividendenhistorie zeigt, hat sich die Dividende damit im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Alles in allem schüttet Whitbread 168,80 Mio. GBP an Aktionäre aus. Damit wurde die Whitbread-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 5,22 Prozent gekappt.

Whitbread-Dividendenrendite im Fokus

Am Tag der Hauptversammlung schloss die Whitbread-Aktie via London bei einem Wert von 24,12 GBP. Heute wird der Whitbread-Titel Ex-Dividende gehandelt. Der Dividendenabschlag kann einen optisch negativen Einfluss auf den Whitbread-Aktienkurs haben. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Aktionäre ausgezahlt. Die Whitbread-Aktie verzeichnet für 2026 eine Dividendenrendite von 3,70 Prozent. Damit verbesserte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 3,62 Prozent betrug.

Tatsächliche Rendite und Whitbread-Aktienkurs im Vergleich

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Whitbread-Aktienkurs via London 24,85 Prozent nach unten entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 18,61 Prozent stärker zugenommen als der Whitbread-Kurs.

Dividendenvorhersage von Whitbread

Für das Jahr 2027 sehen Analysten von FactSet eine Senkung der Dividende auf 0,94 GBP voraus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 3,89 Prozent zulegen.

Whitbread-Schlüsseldaten

Whitbread ist ein FTSE 100-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 4,003 Mrd. GBP. Whitbread weist aktuell ein KGV von 21,24 auf. 2026 setzte Whitbread 2,920 Mrd. GBP um und erzielte ein EPS von 1,23 GBP.

Redaktion finanzen.at