WPP 2012 Aktie
WKN DE: A1J2BZ / ISIN: JE00B8KF9B49
|Lukratives WPP 2012-Investment?
|
23.11.2026 10:03:36
FTSE 100-Titel WPP 2012-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WPP 2012 von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem WPP 2012-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 3,03 GBP wert. Bei einem 100-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 32,982 WPP 2012-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 20.11.2026 130,15 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,95 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30,15 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von WPP 2012 belief sich zuletzt auf 4,25 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu WPP 2012 PLC
|
10:03
|FTSE 100-Titel WPP 2012-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WPP 2012 von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
09:28
|Börse London in Grün: FTSE 100 zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
19.11.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
17.11.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 mittags in Rot (finanzen.at)
|
16.11.26
|FTSE 100-Wert WPP 2012-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WPP 2012 von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.11.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 mittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09.11.26
|FTSE 100-Papier WPP 2012-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in WPP 2012 von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
06.11.26
|Verluste in London: FTSE 100 am Freitagmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu WPP 2012 PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|WPP 2012 PLC
|4,69
|1,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerStabilisierung setzt ein: ATX auf Erholungskurs -- DAX mit robustem Auftakt in die neue Woche -- Anleger in Asien fassen wieder verhalten Mut: Leichte Gewinne in China
Am heimischen Aktienmarkt prägt eine Erholung das Bild. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. In Fernost zeigten sich die Börsen verhalten höher.