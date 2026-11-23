Vor Jahren WPP 2012-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem WPP 2012-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 3,03 GBP wert. Bei einem 100-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 32,982 WPP 2012-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 20.11.2026 130,15 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,95 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30,15 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von WPP 2012 belief sich zuletzt auf 4,25 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at