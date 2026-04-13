WPP 2012 Aktie
WKN DE: A1J2BZ / ISIN: JE00B8KF9B49
|Langfristige Anlage
|
13.04.2026 10:03:42
FTSE 100-Titel WPP 2012-Aktie: So viel hätte eine Investition in WPP 2012 von vor einem Jahr gekostet
Am 13.04.2025 wurde die WPP 2012-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 5,32 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 188,111 WPP 2012-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 10.04.2026 auf 2,50 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 470,75 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -52,93 Prozent.
Der Marktwert von WPP 2012 betrug jüngst 2,70 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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